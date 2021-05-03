Kazdağları'na denetim noktası kuruldu - Son Dakika

Kazdağları'na denetim noktası kuruldu

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde jandarma ekipleri Kazdağları'nda denetimleri sıklaştırdı.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde jandarma ekipleri Kazdağları'nda denetimleri sıklaştırdı. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice karayolunda ekipler oluşturdukları denetim noktalarında geçişleri kontrol altına alıyorlar. Tam kapanma süreciyle birlikte iller arası yolculuklara getirilen kısıtlamalar ile birlikte Edremit Yenice Karayolunda Kazdağlarında Jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası kuruldu. Havran İlçe Jandarma Komutanlığına bağlık ekipler kısıtlama süresince bölgede denetim ve kontrollerine aralıksız devam edecek. Ekipler durdurdukları araçlarda seyahat izin belgesi ve özel izin belgelerini kontrol ederlerken vatandaşlarında kısıtlamalar yoğun bir şekilde uyduğu gözlendi. - BALIKESİR

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