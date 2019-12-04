Son Dakika Haberleri: Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
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Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Kazdağları'nın, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerine bakan yüzünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kazdağları'nın, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerine bakan yüzünün yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bölgede gece geç saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle Çanakkale'nin Yenice ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları'ndan geçen kara yolunda ekipler buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Hanlar ve Kapanca mevkileri, sabah başlayan kar yağışından dolayı beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla bazı vatandaşlar, belgesellik manzaraları fotoğraflamak ve öz çekim yapmak için Kazdağları'na çıktı.

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Havran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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