Kazdağları'nda 1 Nisan sürprizi - Son Dakika

Kazdağları'nda 1 Nisan sürprizi
01.04.2021 12:35
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları'nın Eybek, Babadağ ve Sarıkız zirvelerine kar yağışı oldu.
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi sınırları içinde kalan Kazdağları'nın Eybek, Babadağ ve Sarıkız zirvelerine kar yağışı oldu. Kar yağışı 1 Nisan sürprizi olarak değerlendirildi.
Yaklaşık bir haftadan bu yana gece sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Kazdağları 1 Nisan sabahına kar sürprizi ile uyandı. Kazdağları'nın bin metre üzerindeki zirve noktalarına kar yağışı oldu. Baharın ilk günlerinde beyaz zirveleri görenler kar yağışını sürpriz olarak değerlendirdi. Bölgede yarın itibariyle sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. - BALIKESİR
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