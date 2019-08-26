Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek
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Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek

59 dakika önce

Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek Türkmenler 719 yıllık gelenekleri gerçekleştirmek için Kazdağları'na çıktıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmen köyleri 719 yıldır yaptıkları Sarıkız adak ve ziyaret geleneğini bu yılda gerçekleştirdiler.

Kazdağları'nda 719 yıllık gelenek

Türkmenler 719 yıllık gelenekleri gerçekleştirmek için Kazdağları'na çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmen köyleri 719 yıldır yaptıkları Sarıkız adak ve ziyaret geleneğini bu yılda gerçekleştirdiler. Yöredeki Türkmen köylüleri her yıl, Ağustos ayının kutup yıldızının dünyaya en yakın olduğu günlerinde Kazdağları'nın zirvesinde çadır kurup, adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyorlar.

Kazdağları'nın zirvesi olarak kabul edilen Sarıkız tepesine çıkan ve burada 10 gün boyunca Kartal Çimeni mevkinde çadırlarda konaklayan Türkmenler burada adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyor. Bin 300 yılında bölgeye gelen ve Kazdağları'nın zirvesinde Sarı Kız Efsanesinin yaşandığı alanda 719 yıldır ağustos ayının ikinci haftasında zirveye çıkan köylüler burada adaklar keserek hayırlar yapıyor. Bu yıl 55 hanenin konaklama yaptığı bölgeye 10 günlük süreçte çok sayıda turistte bu geleneği izlemek için geliyor. Sarı Kız Türbesi olarak adlandırılan zirvede adaklar ve hayırlar yapılırken özellikle yerli ve yabancı turistlerde bol bol bu geleneği fotoğraf karelerine sığdırıyor. Kazdağları Milli Parkı içinde kalan Sarıkız bölgesine bölgede konaklayan Türkmen köyleri 10 günlük özel bir izin ile çıkıyorlar. Bölgede, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri her türlü önlemi ve ihtiyacı karşılamak üzere ekipler bulunduruyor.

Etkinliğe katılan Tahtakuşlar kırsal Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt, "719 yıllık bir gelenek. Bin 300 yılında ilk yerleşim olmuştur burada. Bu adak ve kurban geleneğidir. Şu an burada 55 hane var. Bütün Türkmen köyleri hepsi buradadır. Hepsi buraya gelir adaklarını, kurbanlarını keser dağıtır."dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise bölgeyi ziyaret etti. Selman Hasan Arslan "Bu bizim yıllardı sürdürdüğümüz bir gelenektir. Bizim Türkmen toplumu bilindiği üzere göçebe bir toplum olarak gelmiş. Konup göçmeyi seven bir toplumdur. Dolayısıyla her yıl burada Sarıkız'da bir on gün Milli Parklar ve devlet yetkililerinin izni ile burada konaklamayı gerçekleştiriyorlar. Burada bir kültür yaşanıyor. Bir takım adetleri var onları yaşıyorlar. Kurbanlar kesiliyor. Sarıkız'ın biliyorsunuz bir kaz çobanlığı söz konusu. Kaz ayağı da bizim Tahtacı Türkmenleri'nin sembolüdür. Güzel bir gelenek oluyor. Kazdağı'nı yaşıyor insanlar. Kültürü yaşıyor. Kazdağı'nın güzelliklerini tadıyor. Burada bir dayanışma oluyor. Bizde Edremit Belediye Başkanı olarak bütün toplumlara hizmet etmek ile mükellefiz. Böyle bir görevimiz var. Kimseyi ayırt etmeden. Bizde onlara bu anlamda su, tuvalet ve temizlik adına desteklerimizi hizmetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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