Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı - Son Dakika
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Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı

23.05.2022 09:40

Kazdağları'nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte meşe ormanları ve zeytinlik alanlardaki ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile geniş alanlara taşınıyor.

Kazdağları'nda bahar aylarının gelmesiyle birlikte meşe ormanları ve zeytinlik alanlardaki ağaçların ürettiği polenler bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile geniş alanlara taşınıyor. Kazdağları'nda 64 kilometreye varan rüzgarın etkisiyle meydana gelen adeta polen fırtınası drone kamerası ile görüntülendi.

Kazdağları'nın meşelik alanlarında ve zeytinlik alanlarda tozlaşma mevsimi ile birlikte ağaçlardan uçan polenler rüzgarlarında etkisiyle geniş kesimlere ulaşıyor. Milyonlarca ağacın kısa bir süre içinde polenlerini bırakmasıyla yaşanan doğa olayında Kazdağları'nın üzerinde çöl tozlarını anımsatan sarı bir polen buluşu oluşuyor. Bölgede etkili olan poyraz rüzgarının hızının ise zaman zaman 64 kilometreye kadar ulaşmasıyla birlikte bu polenler özellikle Edremit Körfezi ve Midilli Adası'na doğru ilerliyor. Sahil kesimlerinde ise denize düşen polenler yüzünde sarı su birikintileri oluşuyor. Uzmanlar zeytin ve meşelik alanlarda yaşanan bu tozlaşmanın önümüzdeki günlerde etkisini mevsimsel olarak yavaşlatacağını ifade ediyorlar. Ayrıca polen alerjisi olanların dikkatli olmaları gerekiyor.

(Emrah Elmas - İHA)

Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı
Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı
Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı
Kazdağları'nda adeta polen fırtınası yaşandı

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Kaynak: İHA

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