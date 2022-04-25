Kazdağları'nda bal ormanı için bitki dikim çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kazdağları'nda bal ormanı için bitki dikim çalışması başlatıldı

25.04.2022 11:52
Kazdağları'nda bal ormanı için bitki dikim çalışması başlatıldı

Balıkesir'de, Kazdağları'nda oluşturulacak bal ormanı için bitki dikim çalışmalarına başlandı.

Balıkesir'de, Kazdağları'nda oluşturulacak bal ormanı için bitki dikim çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde projesi yürütülen bal ormanı, Edremit ilçesinin Kazdağları'ndaki Dereli mevkisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluyor.

2 bin dekar alan üzerinde uygulanacak Bal Ormanı Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) yetiştirilen 120 bin adet tıbbi ve aromatik bitki ve arı bitkilerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Bitki dikimleri, Büyükşehir ekipleri ve üniversite öğrencileri tarafından yapılıyor.

Bal ormanının kurulacağı alanda arıcıların kullanabilmesi için yürüyüş ve dinlenme alanları, arı yetiştirme alanları, apiterapi merkezi ve arıcılık eğitimlerinin verileceği eğitim merkezi inşa edilecek.

Projeyle, Balıkesir'de arıcılığın geliştirilerek bal üretiminin ve kalitesinin artırılması, bununla birlikte üreticilerin daha çok kazanıp şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Bal ormanındaki çalışmaların 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Kaz Dağı, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda bal ormanı için bitki dikim çalışması başlatıldı - Son Dakika


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