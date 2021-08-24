Kazdağları'nda başlayan yangın havadan görüntülendi! Söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii'nde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

HAVA AYDINLANINDA TEKRAR BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı. Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor.

RÜZGAR BÖLGEDE ETKİLİ DEĞİL

Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor. Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.

"BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ"

Yangın bölgede helikopterle havadan incelemelerde bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sonrasında açıklamalarda bulundu. Karacabey, "Öncelikle hepimiz için geçmiş olsun. Kazdağları'nda bir orman yangını meydana geldi. Çok kısa sürede 7 dakikada ilk müdahale yapıldı. Ancak bulunan yerin sarp, kayalık olması, ulaşım imkanının biraz zor kısıtlı olması sebebiyle yangına yer ekiplerinin yoğunlaşması biraz zaman aldı. Yangının Kuzey cephesinin büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda Kuzey-Batı kısmında ve Güney-Doğu kısmında çalışmalarımız devam ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi sahada yol sıkıntısı olması sebebiyle yol açmaya çalışıyoruz. Makinelerle, iş makineleriyle bir taraftan da arazözlerimizle yerden, hava araçlarımızla da havadan yangına müdahale ediyoruz. Kuzey cephesinde olduğu gibi diğer cephelerde de yangını kontrol altına almak için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah çok fazla büyümeden yangını kontrol altına almak istiyoruz" dedi.