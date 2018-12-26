Kazdağları'nda Buzlanma Kazaya Neden Oldu: 10 Yaralı
36 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinden, Çanakkale'nin Yenice ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsü ile arazi taşıtı çarpıştı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinden, Çanakkale
'nin Yenice
ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsü ile arazi taşıtı çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki hendeğe düşen otobüsteki yolcular ölümden döndü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Yenice ilçesine gitmekte olan arazi taşıtı ile yolcu otobüsü Kazdağları
'nda sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda çarpıştı. Arazi taşıtının arkadan çarpması neticesinde buzlu zeminde savrulan otobüs yol kenarındaki hendeğe düşerek durabildi. Kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Ayrıca Yenice ilçesinin Kalkım
Belediyesi, sosyal medya üzerinden Jandarma
Komutanlığının bir uyarı mesajını yayınladı. Mesajda "Kalkım-Edremit yolu Hanlar mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelmekte olup acil işi olmayan vatandaşlarımızın Edremit yolunu kullanmamaları, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için trafiğe çıkan araçlarında kar lastiği ve zincir bulunması önemle duyurulur." denildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:20 Kaynak: İHA
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