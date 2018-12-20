Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda Buzlanma Trafiği Olumsuz Etkiliyor

2 saat önce

Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor Yollarda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan kara yolunda kar yağışı sebebiyle oluşan buzlanmalar trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor
Yollarda buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan kara yolunda kar yağışı sebebiyle oluşan buzlanmalar trafiği olumsuz etkiliyor.
Edremit-Yenice arasında yer alan ve Kazdağları'ndan geçen kara yolunda iki günden bu yana devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. 640 metre rakımlı Kapanca-Hanlar mevkiinde buzlanma görülürken, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü, ancak Hanlar, 2. Deveboynu mevkii arasında yolda oluşan buzlanma sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk edecek sürücülerin araçlarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını bildiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:56 Kaynak: İHA

Yenice, Edremit, Kar, Kazdağları, Genel
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