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Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için çalışıyor - Son Dakika

Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için çalışıyor

03.02.2022 18:42
Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için çalışıyor

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde ve Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde ve Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede sabah başlayan yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi ekipleri, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan kara yolunu açık tutmak için çalışıyor. Kar küreme araçlarıyla çalışma yapılan yolda tuzlama işlemi de gerçekleştiriliyor.

Yolda kalan araçları traktörüyle çekerek sürücülere yardımcı olan Hüseyin Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının yoğun olduğunu söyledi.

Demir, yolun kapanan bölümlerinin ekipler tarafından kısa sürede açıldığını ifade etti.

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Edremit Körfezi, Kaz Dağı, Edremit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda ekipler yolların kardan kapanmaması için çalışıyor - Son Dakika


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