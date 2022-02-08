Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı - Son Dakika

Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı özellikle Madra Dağı ve Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Bölgedeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım beldesini birbirine bağlayan kara yolunun Kazdağları Hanlar Mevkisi'nde bazı araçlar kayarak yoldan çıktı.

Yolda önlem alan jandarma, ağır tonajlı araçların geçişini bir süre durdurdu. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri kardan dolayı kapanan yolda kar küredi, tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise kazalara neden oldu. Yoldan çıkan ve kar nedeniyle mahsur kalan sürücülere Jandarma Timleri özel donanımlı arazi araçları ile ulaşarak yardım etti. Araçlar saplandığı yerden çıkartılarak güvenli bölgelere çekildi.

Kardan dolayı kayan araçların sürücüler tekerlerine kar çorabı takarken kış lastiği olan sürücüler ise lastik basınçlarını düşürerek yolda ilerlemeye çalıştı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yapmalarının ardından Kazdağları'ndan geçen yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bölgede kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Ekipler yolu trafiğe açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Sürücü Ethem Taşkan, "Yolun bazı kesimleri iyi. Bu taraf biraz daha iyi ama yukarısını biz de bilmiyoruz. Lastiğin havasını indirelim, hiç olmazsa biraz daha iyi olur diye düşünüyoruz." dedi.

Yetkililer, bu yol kesimine mecbur kalmadıkça girilmemesini, girilecekse de kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanların araçlarda bulundurulmasını istedi.