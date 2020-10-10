Kazdağları'nda hazan mevsimi - Son Dakika

Kazdağları'nda hazan mevsimi

10.10.2020 09:39

Kazdağları'nda hazan mevsimi Hazan mevsiminde Kazdağları bir başka güzel Mitolojide İda Dağı olarak geçen, ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri ile görülmeye değer güzellik sunan Kazdağları, sonbaharın kendisini göstermesiyle adeta bir renk cümbüşü yaşıyor.

Kazdağları'nda hazan mevsimi

Hazan mevsiminde Kazdağları bir başka güzel

BALIKESİR - Mitolojide İda Dağı olarak geçen, ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri ile görülmeye değer güzellik sunan Kazdağları, sonbaharın kendisini göstermesiyle adeta bir renk cümbüşü yaşıyor.

Mitolojide "bin pınarlı İda" olarak geçen, Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, 21 bin 300 hektarlık alanıyla, zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında gösteriliyor.

Mitolojide Afrodit, Hera ve Athena arasındaki "dünyanın ilk güzellik yarışması"nın yapıldığı Kazdağları bugüne kadar tespit edilen 31'i kendine özgü 78 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Sonbahar'ın kendisini göstermesiyle birlikte sararmaya başlayan yapraklar ile ile Kazdağları adete bir renk cümbüşü sunuyor. Özellikle fotoğraf ve doğa tutkunları bu güzellikleri yaşamak için Kazdağları'na büyük ilgi gösteriyor.

Kazdağları'nda hazan mevsimi
Kazdağları'nda hazan mevsimi
Kazdağları'nda hazan mevsimi
Kazdağları'nda hazan mevsimi
Kazdağları'nda hazan mevsimi

Kazdağları, Çanakkale, Balıkesir, Bitki, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda hazan mevsimi - Son Dakika

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