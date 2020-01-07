Kazdağları'nda kar 1 metreye ulaştı, ekipler yolları açık tutmakta zorlanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda kar 1 metreye ulaştı, ekipler yolları açık tutmakta zorlanıyor - Son Dakika

Kazdağları'nda kar 1 metreye ulaştı, ekipler yolları açık tutmakta zorlanıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin Kazdağları'nda kalan kesimlerinde kar yüksekliği bir metreyi aştı.

Kazdağları'nda kar 1 metreye ulaştı, ekipler yolları açık tutmakta zorlanıyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin Kazdağları'nda kalan kesimlerinde kar yüksekliği bir metreyi aştı. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice yolunda ekipler kar ve fırtına sebebiyle trafiği açık tutmakta zorlanıyor.


Bölgede iki günden bu yana etkili olan kar yağışı bugün itibariyle şiddetini arttırdı. Kazdağları'nın Talim Alanı, Gülsüm Ana, Kapanca, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde kar yüksekliği 1 metreyi aştı. Kar yağışı sebebiyle bölgede insanlar zor anlar yaşıyor. Edremit Yenice yolu ise zaman zaman kapanma noktasına geliyor. Balıkesir ve Çanakkale Karayolları ekiplerinin yanı sıra Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri de bölgede görev yapıyor. Ekipler hummalı çalışmaya rağmen yolu açık tutmakta zorlanıyor. - BALIKESİR

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Havran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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