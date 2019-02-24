Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Çilesi Devam Ediyor

Kazdağları'nda Kar Çilesi Devam Ediyor

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki Kazdağları'nda kar çilesi devam ediyor.

Kazdağları'nda Kar Çilesi Devam Ediyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki Kazdağları'nda kar çilesi devam ediyor. Edremit Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yollarda kalan sürücülere yardım elini aralıksız uzatıyor.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda birçok araç yollarda mahsur kalmıştı. Karayolları ekipleri ve Edremit Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgede aralıksız çalışma sürdürüyor. Edremit Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yollarda kayan ve ilerleyemeyen araçları çekerek güvenli noktalara kadar ulaştırıyor. Ekiplerin çalışmasının Pazar gününe kadar aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. Yetkililer mecbur kalınmadıkça bu yol kesiminin kullanılmaması gerektiğini ifade ettiler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:55 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Kar, Kazdağları, 3. Sayfa
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