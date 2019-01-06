Kazdağları'nda Kar Görmek İsteyenlere Trafik Engeli
1 saat önce
BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi.
BALIKESİR'in Edremit
ilçesindeki Kazdağları
'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit- Yenice
yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, uzun araç kuyruğu oluştu. Balıkesir
'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi. Sabah
erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kazdağıları'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:57 Kaynak: DHA
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