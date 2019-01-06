Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Görmek İsteyenlere Trafik Engeli

Kazdağları'nda Kar Görmek İsteyenlere Trafik Engeli

1 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi.

Kazdağları'nda Kar Görmek İsteyenlere Trafik Engeli, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit- Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, uzun araç kuyruğu oluştu.

Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi. Sabah erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kazdağıları'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:57 Kaynak: DHA

Edremit, Balıkesir, Kazdağları, Güncel
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