Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Güzelliği

Kazdağları'nda Kar Güzelliği

31 dakika önce

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler veren Kazdağları, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kazdağları'nda Kar Güzelliği, System.String[]
Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler veren Kazdağları, fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kazdağları, yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan kar nedeniyle adeta beyaz gelinlik giydi.

Çam ağaçları ve karın beyazlığıyla adeta kartpostallık manzaralar oluşan Kazdağları'nın bu güzelliklerini görmek isteyen doğa tutkunları, bölgeye çeşitli geziler düzenliyor.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, "Doğanın tüm nimetlerini cömertçe sergiliyor. Bizler doğa tutkunları olarak her fırsatta Kazdağları'na çıkarak bu güzellikleri doyasıya yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Kar, Kazdağları, Güncel
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