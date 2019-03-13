Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar, Sahilde Fırtına

Kazdağları'nda Kar, Sahilde Fırtına

23 dakika önce

Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sahil bölgesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda Kar, Sahilde Fırtına, System.String[]
Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, sahil bölgesinde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede iki günden bu yana etkili olan lodos fırtınası sabah saatlerinde yön değiştirerek poyraz fırtınasına dönüştü. Kuzey yönlü rüzgarlar ile bölgede sıcaklıklar 10 derece kadar azaldı. Kazdağları'nda iki gündür etkili olan yağmur, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kazdağları'nın Hanlar ve Kapancı bölgelerinde kar yüksekliği kısa sürede 5 santimetreye ulaştı. Sahil bölgesinde ise lodos fırtınası sonrasında şiddetli rüzgarlar yön değiştirmesine rağmen etkili oluyor.

Kazdağlarında Edremit Yenice karayolunda seyahat edeceklerin yanlarında çekme halatı, kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:02 Kaynak: İHA

Sabah, Kazdağları, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhalefete Yüklendi: Anket Firmalarıyla Seçim Falı Açıyorlar Beşiktaş'ta Taksiyle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:25:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar, Sahilde Fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]