Kazdağları'nda kar şiddetini artırarak devam ediyor - Son Dakika

Kazdağları'nda kar şiddetini artırarak devam ediyor

Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri Kazdağları'nda karla mücadele ediyor

ÇANAKKALE - Kazdağları'nda geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini bağlayan kara yolunu açık tutmak için Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri seferber oldu.

Geçtiğimiz gün başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Kazdağları'nda hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Kar yağışı ile birlikte poyraz da bölgede etkili oluyor. Edremit Belediyesi Fen İşlerine bağlık grayder, kepçe ve pikap, Edremit ve Yenice Karayolları tuzlama ve küreme ekipleri, yolu açık tutmak için çalışıyor. Şiddetli yağışa rağmen ekiplerin başarılı çalışması ile trafik akmaya devam ediyor. Ekipler bu yol kesiminde sürücülerin kar lastiği, kar zinciri gibi ekipmanlar olmadan yola çıkmamalarını istiyor. Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.