Kazdağları'nda kar sürprizi - Son Dakika

Kazdağları'nda kar sürprizi

08.04.2021 22:47

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle kar yağışı başladı.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibariyle kar yağışı başladı. Kazdağları'nın yükseklerinde kar kalınlığı bir santimetreyi geçti.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olmaya başlayan poyraz rüzgarı sonrasında sıcaklıklar sıfır dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesininde etkisiyle Kazdağları'na akşam saatlerde sürpriz bir kar yağışı oldu. Kazdağları'nın Hanlar, Eybek, Kapanca, Sarıkız ve Babadağ bölgelerinde etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kar kalınlığı Kazdağları'nda bir santimetreyi geçti. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların ani düşmesi nedeniyle yükseklerde yaşayan yabani hayvanlarda gruplar halinde daha sıcak düşük rakımlara doğru inmeye başladılar. Kar yağışından kaçan yabani domuzlarda kameralara yansıdı. Gece saatlerinde Edremit Yenice Karayolunu kullanacak sürücülerin olumsuz yol şartlarına karşı hazırlıklı olmaları istendi. - BALIKESİR

Kazdağları'nda kar sürprizi
Kazdağları'nda kar sürprizi
Kazdağları'nda kar sürprizi
Kazdağları'nda kar sürprizi

Kaz Dağı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kazdağları'nda kar sürprizi - Son Dakika


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