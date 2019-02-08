Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağlarının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağlarının yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Poyrazın ardından Kazdağları ve çevresinde hava sıcaklığı 10 derece kadar azaldı. -2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı beraberinde kar yağışını getirdi. Sabahın erken saatlerinde Kazdağlarının Hanlar mevkiinde başlayan kar kısa sürede etkisini gösterdi. Bölge beyazlara büründü. Edremit-Kalkım-Yenice kara yolunda zaman zaman buzlanmalar meydana geldi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, Kazdağları, Güncel
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