Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Hanlar ve Eybek bölgesinde etkili olan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar yükseldi. Yetkililer bu yol kesiminde yolculuk yapacak sürücüleri kış şartlarına uygun ekipman ile yola çıkmalarını istedi.

Kar yağışı hafta sonuna denk gelince bir çok bölge sakini de Kazdağları'na çıkarak karın tadını çıkardı. Özellikle çocuklar kartopu oynarken kardan adam yaptı.

(İHA)

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:10 Kaynak: İHA
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