Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar İlerlemekte Güçlük Çekiyor

Kazdağları'nda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar İlerlemekte Güçlük Çekiyor

49 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları'nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar İlerlemekte Güçlük Çekiyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları'nda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İki gün önce de kar yağışı nedeniyle onlarca kişinin kar esareti yaşadığı yolda bu günde araçlar aşırı yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeki. Bazı sürücüler ise araçların yol kenarında terk etmek zorunda kaldı.

Bu sabah saatlerinde Kazdağları'nda tekrar etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Talimalanı, Kapanca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor zamanlar geçiriyor. Bölgede yapılan kar küreme çalışmalarının yağış karşısında yetersiz kalması nedeniyle zaman zaman trafik duruyor. Birçok sürücü yolda ilerlemek için zincir takmaya çalışırken bazı sürücülerin de ilerleyemeyen araçlarını yol kenarında terk ettikleri görülüyor. Kara yolları ekipleri ise bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ayrıca çalışmalar destek olmak için Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir adet grayderde bölgeye sevk edildi. Ekipler yolun açık tutulması için yoğun bir çaba harcıyor. Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetlenerek artması bekleniyor. Yetkililer sürücüleri bu yol kesimine mecbur kalmadıktan sonra girmemeleri, bu yol kesiminde seyahat edeceklerin ise yanlarında mutlaka patinaj zinciri, çekme halatı ve kış lastiği bulundurmalarını istediler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, Kazdağları, Kar, 3. Sayfa
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