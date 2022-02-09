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Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

09.02.2022 00:46

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle 4 araç içinde 17'si askeri personel, 4'ü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol açma ekibi personeli olmak üzere 21 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Kazdağları'nda mahsur kaldı. Bölgeye Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edildi.

"YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR"

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edremit ilçemiz, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışmasını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda; mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup, en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir."

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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