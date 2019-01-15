Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

9 dakika önce

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Edremit ve Havran ilçeleri ile Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Kazdağları'nın Hanlar mevkii ile Talimalanı mevkileri arasında şiddetli poyraz ile etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Birçok sürücü araçlarına zincir takmayı tercih ederken Edremit Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ile Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesiminde vatandaşların zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını bildirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:06:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]