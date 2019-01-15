Kazdağları'nda Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor.



Edremit ve Havran ilçeleri ile Yenice ilçesinin yüksek kesimlerinde Kazdağları'nda akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Kazdağları'nın Hanlar mevkii ile Talimalanı mevkileri arasında şiddetli poyraz ile etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Birçok sürücü araçlarına zincir takmayı tercih ederken Edremit Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ile Edremit ve Yenice Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer bu yol kesiminde vatandaşların zincir, çekme halatı ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını bildirdi. - BALIKESİR

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