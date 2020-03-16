Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor - Son Dakika

Kazdağları'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor
6 saat önce
BALIKESİR ile Çanakkale il sınırında bulunan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:30 Kaynak: DHA
BALIKESİR ile Çanakkale
il sınırında bulunan Kazdağları
'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağış ulaşımı olumsuz etkilenirken, Karayolları ekipleri yolları açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yüksek kesimdeki yollarda ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yol zaman zaman kapandı. Karayolları 141. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun trafiğe açık tutulabilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, Kazdağları'nın Hanlar ve Kapanca mevkisinde sık sık kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
- Balıkesir
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