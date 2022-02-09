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Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

09.02.2022 03:58

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiyi kurtarmak için bölgeye JAK timleri gönderildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kalan 17...

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

- Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiyi kurtarmak için bölgeye JAK timleri gönderildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 Büyükşehir Belediyesi çalışanı için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları kesintisiz şekilde olay yerinden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yönetiyor. Mahsur kalan askeri personel ve belediye çalışanlarına yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe kaldığı öğrenilirken bölgede kar yüksekliğinin zaman zaman 2 metreyi aştığı öğrenildi. Kurtarma çalışmalarına ağır iş makinalarının yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Parkların personelleri de destek veriyor. Son olarak Jandarma arama kurtarma timi JAK ta bölgeye intikal ederek çalışmalar destek vermeye başladı. Karda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazdağları'nda karda mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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