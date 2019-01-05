Kazdağları'nda Karla Mücadele Devam Ediyor
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı 4 günden bu yana devam ediyor.
Balıkesir
'in Edremit
ve Havran
ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı 4 günden bu yana devam ediyor.
Yeni yılın ilk günü başlayan kar yağışı fasılalarla devam ediyor. Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Edremit- Yenice
yolu Edremit Belediyesi
ve Karayolları ekiplerince açık tutulmaya çalışılıyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yolda buzlanmalar meydana gelirken, yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istiyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:33 Kaynak: İHA
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