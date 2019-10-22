Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda "koni başlı çekirge" bulundu
Son Dakika Güncel Kazdağları'nda 'koni başlı çekirge' bulundu

Kazdağları'nda "koni başlı çekirge" bulundu

32 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü belirlendi.

Kazdağları'nda

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları Milli Parkı'nda koni başlı çekirge türü belirlendi.

Kazdağları Milli Parklar Şefliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon türün tanımlanıp isimlendirildiği belirtildi.

Bunların 280 binden fazlasının bitki, 50 bininin omurgalı ve 750 binden fazlasının böcek olduğu ifade edilen açıklamada, "Her yıl bu listeye yeni türler eklenmektedir. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 30 milyon tür arasında olduğu tahmin edilmektedir." bilgisi verildi.

Kazdağları'nda koni başlı çekirge tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Daridere Tabiat Parkı'mızda ilk kayıt olarak Kazdağları Milli Parklar Şefliğimiz personelinden veteriner hekim Ertan Şenol tarafından görüntülenen ve Dr. Tuba Öncül Abacıgil hocamız tarafından teşhis edilen koni başlı çekirge, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı liste sınıfları ve ölçütlerinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kazdağları, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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