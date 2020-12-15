- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı - Son Dakika

- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı

15.12.2020 14:57

- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı Kazdağları'nda 4 gündür etkili olarak devam eden yağışlı hava uzun zamandır kuraklık ile karşı karşıya kalan bölgede derelerin tekrar akmasına, barajları ise su tutmaya başlaması sevindirdi.

- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı

BALIKESİR - Kazdağları'nda 4 gündür etkili olarak devam eden yağışlı hava uzun zamandır kuraklık ile karşı karşıya kalan bölgede derelerin tekrar akmasına, barajları ise su tutmaya başlaması sevindirdi.

Sonbahar mevsimi son kırk yılın en kurak mevsimi olarak kayıtlara geçerken 4 günden bu yana devam eden yağışlar özellikle Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde sevinç ile karşılandı. Yaklaşık bir aydır bin pınarlı dağ olarak adlandırılan Kazdağları'nda kuruyan dereler ve şelaleler tekrar su ile buluştu. Kazdağları bölgesinde tarımsal sulamada kullanılan ve dip seviyesine kadar düşen barajlar ise tekrar su tutmaya başladı. Yağışların özellikle Kazdağları Milli Parkı bölgesinde yoğunlaştığı gözlendi. Yağışların önümüzdeki 2 gün daha aralıklar ile devam etmesi beklenirken bölge halkı yaz aylarında tekrar kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının şart olduğunu ifade ettiler.

- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı
- Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı

Kazdağları, Çanakkale, Balıkesir, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım
Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi         
15:28
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:02
Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi         
14:37
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Üç çocuğunun eline tüfek verip atış yaptıran baba, o anları Üç çocuğunun eline tüfek verip atış yaptıran baba, o anları "Şimdiden alışıyorlar" notuyla paylaştı         
13:29
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil         
10:43
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 15:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Yağışlar ile birlikte Kazdağları'nda kuruyan dereler tekrar su ile kavuştu, barajlara su tutmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei