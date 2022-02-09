KAZDAĞLARI'NDA MAHSUR KALAN 17 ASKER İLE 4 BELEDİYE İŞÇİSİ 16 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndaki nöbetin ardından ilçe merkezine dönüşte yolda mahsur kalan 17 askeri personel ile kendilerine yolu açmakta eşlik eden greyderdeki 4 belediye personeli, yaklaşık 16 saat sonra kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı'nın zirvesindeki Sarıkız mevkisi yakınlarındaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda nöbetleri sona eren 17 askeri personel, 3 araçla Edremit ilçe merkezine dönmek için, 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu greyder eşliğinde yola çıktı. Ancak komutanlıktan ayrıldıktan 2,5 kilometre sonra, Tozluca mevkisinde askerler ve belediye personeli tipiye yakalandı. Araçlarında mahsur kalan askerler, yardım talebinde bulundu.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Saat 19.12'de gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Gece boyu ekipler, bölgeye ulaşabilmek için hummalı bir çalışma yürüttü. Mehmetalan köyündeki Kazdağı Milli Parkı'nın giriş kapısında da Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Çalışmalar, sabaha kadar buradan yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları ve gece şartları nedeniyle mahsur kalanlara ulaşılamadı. Sabaha kadar telefonla personelin sağlık durumu hakkında sürekli bilgi alındı.

SON 500 METRE PALETLİ ARAÇLA AŞILDI

Havanın aydınlanmasıyla birlikte devreye Hava Kuvvetleri Komutanlığı girdi. Balıkesir 9'uncu Ana Jet üssünden havalanan bir helikopter, bölgeye giderek keşif yaptı. Havadan tahliye uygun olmayınca helikopter geri döndü. AFAD Daire Başkanlığı'na ait paletli araç, saat 11.15'te bölgeye ulaştı. Paletli araca alınan askeri personel ve belediye işçileri, 500 metre mesafedeki ekiplerin yanına getirdi. 17 asker ve 4 belediye personeli, araçlarla ilçe merkezine getirilmek üzere yola çıkarıldı.

VALİ ŞILDAK: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbarın ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Edremit ilçemizde dün akşam saat 19.00 itibarıyla bize ulaşan ihbar üzerine Kaz Dağı Milli Parkı'nın zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığı'mızın personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgedeki Balıkesir Büyükşehir Belediyemi'ze ait yol ekiplerimizin içinde bulunduğu araçların ani başlayan yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığı'mızın genel koordinasyonu altında, özellikle AFAD Başkanlığı'mızın destekleri ve katkılarıyla bugün saat 11.15 sularında 17 askeri personelimize ve 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk. Şu anda Edremit ilçemize onların nakillerini sağlıyoruz. Hepsinin sağlık durumu iyi. Bu müjdeli haberi de sizler vasıtasıyla duyurmuş olduk. Çalışmalar, gayet iyi bir koordinasyon içerisinde, İçişleri Bakanlığımızın da sürekli bilgilendirmesi suretiyle, iyi bir iş birliğiyle, kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz, AFAD ve jandarmamızın arama kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğü, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve buradaki bütün kamu birimlerimiz iyi bir koordinasyonla yoğun bir çalışma sarf ettiler. Olabildiğince kısa bir süre içerisinde yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü 1750 metre rakımlı Kazdağları'nın zirvesindeki personelimize ulaştık. Bizi memnun eden süreç tabii ki sonucun güzel olması. Sağlıklarıyla onlara ulaşmış olmamız. Onları aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız" dedi.

'AŞAĞISI GÜNLÜK GÜNEŞLİK AMA YUKARIDA KARLA KARŞILAŞIYORSUNUZ'

Kış şartlarında dikkatli olunması gerektiğini belirten Vali Şıldak "Burası 200-300 metre rakımlı bir nokta. Kaz Dağı Milli Parkı'mızın giriş noktası. Aşağıda günlük güneşlik bir hava var ama yukarıda tipi, fırtına, kar yağışıyla karşılaşıyorsunuz. Personelimizin bu zor durumunda başarılı bir çalışmayla kurtarılmış olmaları bizleri de son derece memnun etti. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Gece kısmi olarak, tabii yanlarında bulunduğu kadarıyla, araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın bir yardımıyla bizim onlara ulaşmamamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı ve hiçbirinin de ilk belirlemelere göre herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah'a şükür. En kısa sürede de ilçemizde sağlık taramasından geçireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Fatih Emrah Erdoğan- Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-