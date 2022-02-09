Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi, saatler sonra kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi, saatler sonra kurtarıldı

09.02.2022 10:22

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına 19 saat sonra ulaşıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kazdağları'nda mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR 19 SAAT SÜRDÜ

Ekiplerin hummalı kurtarma çalışmaları bu sabah yanıt verdi. 21 kişi, 19 saatin sonunda kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Edremit ilçemiz, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışmasını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda; mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup, en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir."

MSB RAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Kazdağları'ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denilmişti. Hava Kuvvetlerine bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden Cougar tipi arama kurtarma helikopteri kalkmıştı.

YORUMLAR
500
Antandors Antik Kentinde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu Antandors Antik Kentinde 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu

Kazdağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi, saatler sonra kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefete uyarı: Bir an önce aday belirlenmeli, gecikme iktidara yarar
10:42 İstanbul'da kadınların kavgasına erkekler de müdahil olunca silahlar patladı
10:38 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,12 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:35 İran basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Esad'la Özbekistan'da bir araya gelebileceğini öne sürdü
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:06:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi, saatler sonra kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement