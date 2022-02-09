Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişi, saatler sonra kurtarıldı

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kazdağları'nda mahsur kaldı.

ÇALIŞMALAR 19 SAAT SÜRDÜ

Ekiplerin hummalı kurtarma çalışmaları bu sabah yanıt verdi. 21 kişi, 19 saatin sonunda kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Edremit ilçemiz, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışmasını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda; mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup, en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir."

MSB RAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Kazdağları'ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denilmişti. Hava Kuvvetlerine bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden Cougar tipi arama kurtarma helikopteri kalkmıştı.