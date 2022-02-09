Üye Girişi
Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

09.02.2022 01:29
Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, komutanlığa bağlı askerlerin zaman zaman radar mevkisine gittiğini aktardı.

Akşam saatlerinde bir grup askerin, önlerindeki Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle açtığı yoldan bu alana çıktığını ancak dönüşte yoğun kar yağışı ve tipiden yolun kapandığını dile getiren Şıldak, şöyle konuştu:

"17 askerimiz 3 aracın içinde. Şu an araçların yakıtı var, sağlık durumları iyi. 4 de Büyükşehir Belediyesi personeli var, iş makinelerinin personeli. Büyükşehir ekipleri, AFAD, jandarma, Sağlık Müdürlüğümüzün ekiplerini, paletli ambulansı da gönderdik. Hem lastik tekerlekli açıcılar, greyderler hem de dozer şimdi devrede. Yaklaşık 6 kilometre kadar yaklaştık. Ulaşacağız ama zaman alabilir. Sabahı bulacağını düşünmüyoruz ama hava şartları yukarıda biraz zorlayıcı."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefon ile sürekli irtibat halinde olduklarını sözlerine ekledi.

Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor
Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor

YORUMLAR
500

Balıkesir, Kaz Dağı, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:52 SMA hastalarının talepleri olumlu sonuç verdi! İlaç giderleri SGK tarafından ödenecek
00:48 Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada
00:46 Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 21 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
00:43 Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş
00:30 Yılın bomba transferi! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor
00:28 Sakarya'da feci kaza! 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobil birbirine girdi, 12 kişi yaralandı
00:18 Sedat Peker'den, Halil Falyalı suikastı sonrası dikkat çeken hareket
00:09 Kar yağışı okulları tatil etti! 8 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi
23:54 Canlı yayında konuştu! İsmail Kartal'ın röportajını dinleyen Hikmet Karaman çok sinirlendi
23:43 Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 01:39:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda mahsur kalan askerlere ve belediye personeline ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement