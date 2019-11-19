Kazdağları'nda orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda çıkan orman yangını anında müdahale ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Kumluca mevkiinde henüz belli olmayan bir sebepten ötürü orman yangını çıktı. Orman yangını 150 metre kare alanda büyümeden Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangına iki itfaiye ekibi müdahale etti. Zamanında ve hızlı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR