Kazdağları'nda Seyri Doyumsuz Kar Manzaraları Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Kazdağları'nda seyri doyumsuz kar manzaraları havadan görüntülendiBALIKESİR - Kazdağları bölgede iki günden bu yana devam eden kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Kazdağları
'nda seyri doyumsuz kar manzaraları havadan görüntülendi
BALIKESİR - Kazdağları bölgede iki günden bu yana devam eden kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Kazdağları'nın Hanlar mevkinde iki günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı ormanları beyaza bürüdü. Çam ve meşe ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. Seyri doyumsuz kar manzarası doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Çağlayanlar, kar ve eşsiz doğası ile Kazdağları özellikle amatör fotoğraf tutkunlarının son günlerde dikkatini çekiyor. Kar
ve Kazdağları'nın eşsiz görüntüleri kartpostallık fotoğraflar veriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:57 Kaynak: İHA
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