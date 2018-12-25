Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Şiddetli Kar Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kazdağları'nda Şiddetli Kar Trafiği Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor.

Kazdağları'nda Şiddetli Kar Trafiği Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiliyor. Yolu açık tutmak için Edremit Belediyesi ve Karayolları ekipleri ağır iş makinaları ile bölgede çalışma yapıyor. Yolda kalan araçları iş makineleri kurtarıyor.

Sabah saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında Kazdağlar'ından geçen yol kesiminde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde yağan kar ulaşımı zorlaştırıyor. Bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ağır iş makineleri ve Karayolları'na bağlı tuzlama kamyonları bölgede ağır kış şartlarıyla adeta savaşıyor. Yolda kayan ve arıza yapan araçları iş makineleri yol kenarına çekerek yardım ediyorr. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, bölgede yağışın çok yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yolun açık tutulması için hummalı bir mesai harcandığını ifade etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: İHA

Edremit, Sabah, Kazdağları, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:59:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda Şiddetli Kar Trafiği Olumsuz Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]