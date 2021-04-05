Kazdağları'nda sis ve yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kazdağları'nda sis ve yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor
05.04.2021 14:12
Kazdağları'nda sis ve yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen karayolunda sis ve yağışlı hava araç trafiğini olumsuz etkiliyor.
Kazdağları'nda sis ve yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan ve Kazdağları'ndan geçen karayolunda sis ve yağışlı hava araç trafiğini olumsuz etkiliyor.
Sabah erken saatlerden itibaren bölgede etkili olmaya başlayan yağış ile birlikte sis özellikle Kazdağları'nın Kumluca, Hanlar, Deveboynu mevkilerinde etkili oluyor. Bölgedeki kara yolunda görüş mesafesi zaman zaman sıfır noktasına kadar iniyor. Araç trafiğini olumsuz etkileyen sis ve yağış olayının akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyir yapmalarını istiyor.
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