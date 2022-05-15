Yeşilin binbir tonu: Kazdağları - Son Dakika
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Yeşilin binbir tonu: Kazdağları

15.05.2022 09:19

Yeşilin binbir tonu: Kazdağları Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapıyor.

Yeşilin binbir tonu: Kazdağları

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapıyor. Rengarenk ağaçlar, havadan dron ile görüntülendi.

Binlerce endemik tür bitkiye binlerce yıldır ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü Milli Park statüsünde bulunan Kazdağları, bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Kazdağları'nın meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte farklı tonlarda yeşillikler seyri doyumsuz bir manzaralar oluşturuyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi. Kazdağları ilkbahar aylarında da doğa severlerin ve doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.

Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları
Yeşilin binbir tonu: Kazdağları

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Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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