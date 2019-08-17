Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu
18 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Kazdağları
Kavlaklar Mahallesi üstünde bozuk kızılçam sahasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin karadan ulaşamadığı yere havadan helikopterle müdahale edildi. Denizden su alınarak müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından söndürüldü. - BALIKESİR
Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'da bir taksici, aracıyla çarptığı kadın turisti darp etti