Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu
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Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu

18 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.

Kazdağları'nda yıldırım ormanı yakıyordu, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, havadan müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Kazdağları Kavlaklar Mahallesi üstünde bozuk kızılçam sahasına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin karadan ulaşamadığı yere havadan helikopterle müdahale edildi. Denizden su alınarak müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından söndürüldü. - BALIKESİR
Kazdağları, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
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