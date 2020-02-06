Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kazdağları'na yem bıraktı.

Kazdağları'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Kazdağları'na yem bıraktı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı'nda başlatılan yemleme çalışmalarının kent geneline yayıldığı bildirildi.

Ekipler ayrıca bölgedeki yaban hayvanlarının incelenmesi amacıyla fotokapan da yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazdağları Milli Parklar İl Müdürü Nurullah Gürkan, zorlu kış şartlarında yaban hayvanların sıkıntı çekmemeleri için yemleme yaptıklarını belirtti.

Ayrıca yemleme çalışmalarının yapıldığı alanlara fotokapan da yerleştirildiğini bildiren Gürkan, "Kazdağları'nın bin 470 rakımdaki yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Bugüne kadar yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır, palet yem, yonca, saman gibi muhtelif yem doğaya bırakıldı. Kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edilecektir." ifadesinde bulundu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kazdağları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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