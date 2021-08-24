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Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

24.08.2021 12:24
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkisinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dün hava kararana kadar 17 helikopter, 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BALIKESİR

Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Bekir Pakdemirli, Balıkesir, Kaz Dağı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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