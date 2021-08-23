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Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor - Son Dakika

Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor

23.08.2021 18:51

Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor Kazdağları'ndaki yangına 4 helikopter müdahale ediyor, 2 yangın söndürme uçağı yolda Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına 4 helikopter müdahale ederken, bölgeye 2 yangın söndürme uçağının gönderildiği öğrenildi.

Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor

Kazdağları'ndaki yangına 4 helikopter müdahale ediyor, 2 yangın söndürme uçağı yolda

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınına 4 helikopter müdahale ederken, bölgeye 2 yangın söndürme uçağının gönderildiği öğrenildi.

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı.

Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopterler ise havadan müdahale ediyor.

Çamlık ve kayalık alandaki yangın için çevre illerden de takviye helikopter gönderildiği, bölgede çalışmalara 4 helikopterin katıldığı öğrenildi.

Öte yandan 2 yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı planladıklarını ifade ettiler.

Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor
Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor
Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor
Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazdağları'ndaki yangına müdahale sürüyor - Son Dakika


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