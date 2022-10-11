Kazdağları'ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege 'yi Kazdağları'nın altında birberine bağlayan tünel giriş ve çıkışları havadan görüntülendi.

ÇANAKKALE - Çanakkale 'ni Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağlarındaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Genel › Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi - Son Dakika

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