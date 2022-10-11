Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi

11.10.2022 18:47

Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi Çanakkale'ni Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağlarındaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.

Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'ni Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesini bağlayan ve Kazdağlarındaki zorlu yol geçişini rahatlatacak olan Troya ve Asos Tünelleri havadan görüntülendi.

Kazdağları'ndan geçen ve karayolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Marmara ile Kuzey Ege'yi Kazdağları'nın altında birberine bağlayan tünel giriş ve çıkışları havadan görüntülendi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çanakkale, Küçükkuyu, Kaz Dağı, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazdağları'ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi - Son Dakika
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