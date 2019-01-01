Kazdağları'ndan Geçen Karayolu Trafiğe Kapandı
51 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasında Kazdağları'ndan geçen karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesi ile Çanakkale
'nin Yenice
ilçesi arasında Kazdağları
'ndan geçen karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Balıkesir'in Edremit ve Havran
ilçesi yükseklerinde ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım
beldesinde etkili oluyor. Kar
yüksekliği 15 santimetreye kadara yükselirken Edremit Yenice karayolu aşırı kar yağışı ve yolda kayan araçlar yüzünden trafiğe kapandı. Kalkım beldesi çıkışında yola barikat kuran jandarma trafik timleri zincir, çekme halatı ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Birçok sürücü ise zincir ve kar lastiklerine rağmen geri dönmeyi tercih ediyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:58 Kaynak: İHA
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