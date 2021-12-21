Kazdağları'ndan kartpostalları aratmayan kar görüntüleri - Son Dakika

Kazdağları'ndan kartpostalları aratmayan kar görüntüleri

-Kazdağları'nda kar çilesi bitti, karın güzellikleri eşsiz güzellikleri böyle görüntülendi

BALIKESİR - Kazdağları'nda perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışı durdu. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nda kartpostalları aratmayan manzaralar oluştu. Kazdağları'nın karlı eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Kazdağları'nda geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı özellikle sürücüler için çileye dönmüştü. Birçok araç yolda kalmış veya ilerlemekte güçlük çekmişti. Kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nın eşsiz güzelliğine bir de karın beyazlığı eklendi. Yeşil ve beyazın dansının hakim olduğu Kazdağları havadan drone ile görüntülendi. Kazdağları'nın beyaz örtüsü kartpostallık görüntüler ortaya koydu.