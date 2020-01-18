Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler

6 saat önce

Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Kazdağları'ndan kartpostallık görüntüler, System.String[]

Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı.


Kazdağı Milli Parkı, biyolojik çeşitlilik, endemik bitki türleri, orman ve su ekosistemleri, jeolojik ve jeomorfolojik yapı, mitolojik geçmiş ve çevresindeki geleneksel yaşam tarzı ile ulusal ve uluslararası düzeyde eşsiz öneme sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Kazdağı Milli Parkı biyolojik çeşitliliğinden dolayı alan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından önemli bitki alanı ilan edilmiştir.


Bugüne kadar Kazdağı'nda bine yakın bitki taksonu tespit edilirken, Göknarı olmak üzere 32 adet Kazdağı'na endemik tür bulunuyor. Bunun yanında Türkiye'nin endemik türü olan ve Kazdağı'nda yetişen 48 adet, endemik olmayan ancak Türkiye'de sadece Kazdağı'nda yetişen 15 adet tür biliniyor.


Her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Kazdağı Milli Parkı, kışın ise ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor. Drone ile havadan görüntülenen Kazdağları, kartpostallık manzaraları da gözler önüne serdi. - BALIKESİR

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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