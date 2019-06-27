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Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar

48 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sıcak havada bunalanlar Kazdağları'nın zirvesinden akan suların oluşturduğu buz gibi göletlerde serinliyor, piknik yaparak stres atıyor.

Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyorlar, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sıcak havada bunalanlar Kazdağları'nın zirvesinden akan suların oluşturduğu buz gibi göletlerde serinliyor, piknik yaparak stres atıyor.
Aşırı sıcaklardan bunalanlar ferahlamak için Kazdağları'ndaki piknik alanlarını tercih ediyor. En çok rağbet gören yerlerin başında ise Balıkesir ve Çanakkale illerinin kesişim noktasında bulunan ve Kazdağı zirvesinden gelen suların oluşturduğu Mıhlı Şelalesi geliyor. Vatandaşlar, köknar ağaçları arasında kuş sesleri eşliğinde şelalenin döküldüğü gölete girip, buz gibi suda serinliyor. Kazdağı'nın doğal güzellikleri arasında piknik yaparak, günlük yaşam ve çalışma hayatının yarattığı stresi de üzerlerinden atıyorlar. Serinlemek için suya giren Ahmet Özer, "Aşırı bunaltıcı sıcaklara rağmen Kazdağları'nın buz gibi sularında serinliyoruz. Buz gibi su, insanı bir yandan da donduruyor. Ama çok güzel ve keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:39 Kaynak: DHA
Edremit, Balıkesir, Kazdağları, Güncel
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