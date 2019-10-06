Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nın eteklerinde "Antep fıstığı" üretiyorlar - BALIKESİR
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Kazdağları'nın eteklerinde "Antep fıstığı" üretiyorlar - BALIKESİR

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve köylerinde aşı yapılan sakız ağaçlarından (çitlembik) Antep fıstığı üretiliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi ve köylerinde aşı yapılan sakız ağaçlarından (çitlembik) Antep fıstığı üretiliyor.

Üreticilerden Aşır Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçükkuyu beldesi Nusratlı köyünde Antep fıstığı yetiştirdiğini söyledi.

Bölgede yıllardır Antep fıstığı üretildiğini ancak bunun pek bilinmediğini anlatan Dikmen, mahsulün ağustos ve eylül aylarında hasat edildiğini aktardı.

Bu sene ürünü topladıklarını dile getiren Dikmen, "Özellikle baklavacılar çok beğeniyor. Bizim fıstığın içi yeşil olur. Kilogramı toptan 40-50 liradan alıcı buluyor, kavrulmuşu ise perakende olarak 100 liradan satılıyor." dedi.

Dikmen, üretimin sakız ağacına aşılama yöntemiyle yapıldığını sözlerine ekledi.

Kazdağları'nın eteklerinde Antep fıstığı üretiyorlar - BALIKESİR

Gaziantep, Küçükkuyu, Balıkesir, Dikmen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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