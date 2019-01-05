Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nın Karlı Güzelliği Havadan Böyle Yansıdı

Kazdağları'nın Karlı Güzelliği Havadan Böyle Yansıdı

7 dakika önce

Kazdağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı.

Kazdağları'nın Karlı Güzelliği Havadan Böyle Yansıdı, System.String[]
Kazdağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı. Kazdağları'nın eşsiz kar manzaralarını görmek için yürüyüş grupları bölgeye adeta akın etti.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve onlarca aracın bölgede mahsur kalmasına sebep olan kar yağışı sabah saatlerinde kesildi. Yaklaşık 20 santimetre kadar yağan kar Kazdağları'nda eşsiz manzaralar oluşturdu. Özellikle, Kapanca, Hanlar bölgesinde yürüyüş grupları bu güzel manzaraları kaçırmak istemediler.

Hanlar mevkiinde yürüyüş yapan ABK Doğa Grubu sorumlusu Cahit Sarıbek, "Grubumuz ile bu gün Hanlar'a geldik. Kazdağları'nda karda yürüyüş yapacağız. Şu anda 23 kişiyiz. Hanlar'dan Kapanca'ya ineceğiz. Orada bir çayımızı içeceğiz. Ondan sonra Gülsüm Ana'nın orada bitireceğiz. Bugün 4 buçuk 5 kilometre yürüyeceğiz" dedi.

Kazdağları'nın kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz kartpostallık manzaraları ise havadan görüntülendi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

Sabah, Kazdağları, Güncel
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