Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nın sonbahar renkleri büyülüyor
Son Dakika Güncel Kazdağları'nın sonbahar renkleri büyülüyor

Kazdağları'nın sonbahar renkleri büyülüyor

1 saat önce

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve yeşil renkleri ile dikkatleri çekiyor.

Kazdağları'nın sonbahar renkleri büyülüyor, System.String[]

Balıkesir ve Çanakkale ili sınırlarında kalan, hava kalitesiyle dünyanın nadir bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, sonbaharın yaşandığı şu günlerde sarı ve yeşil renkleri ile dikkatleri çekiyor. Kazdağları sonbaharın bu ilk günlerinde muhteşem manzaraları doğa tutkunları ile paylaşıyor.

Onlarca endemik bitki türünün barındığı Kazdağları'nda ağaçlardan dökülen yapraklar, seyrine doyumsuz manzaraları ortaya çıkartıyor. Özellikle amatör fotoğrafçıların büyük ilgi gösterdiği Kazdağları, bu aylarda şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası haline geliyor. Kazdağları 29 Ekim tatilinde de büyük ilgi görecek. Doğaseverler renk cümbüşü arasında yürüyüş yaparken, kimileri de bu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyor. Kazdağları, sonbahar aylarında da fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bisiklet ve Off Road tutkunları da Kazdağları'nı özellikle tercih ediyor.

(İHA)

Kazdağları, Çanakkale, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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