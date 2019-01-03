Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı Başladı

Kazdağları'nın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı Başladı

29 dakika önce

Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı.

Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı
Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede bölgede etkili oldu. Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Edremit-Yenice karayolunun Balıkesir bölümünde tuzlama çalışmaları yapılırken, Çanakkale kesiminde sabah saatlerinde yapılmayan çalışma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında çekme halatı, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını istedi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Yenice, Edremit, Kazdağları, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:34:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazdağları'nın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]