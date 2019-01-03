Kazdağları'nın Yüksek Kesimlerinde Yoğun Kar Yağışı Başladı
29 dakika önce
Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit, Havran ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı.
Kazdağları
'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı
Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
, Havran
ve Çanakkale
'nin Yenice
ilçelerinde Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı. Sabah
saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede bölgede etkili oldu. Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Edremit-Yenice karayolunun Balıkesir bölümünde tuzlama çalışmaları yapılırken, Çanakkale kesiminde sabah saatlerinde yapılmayan çalışma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin yanlarında çekme halatı, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını istedi. Kar
yağışının önümüzdeki günlerde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05 Kaynak: İHA
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